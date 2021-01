Tuttosport – Milik, l’Inter non molla il polacco! Le ultime

La situazione di Arek Milik non si sblocca! Su di lui restano vigili diverse squadre, fra queste l’Inter. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport:

“L’Inter è caldissima su Arek Milik, primo obiettivo per l’attacco, ma alla voce svincolati: postilla alquanto importante, visto che il Napoli e l’ entourage del polacco stanno lavorando per trovargli subito una sistemazione (costo del cartellino, 15 milioni). Marotta, nel caso in cui Milik decidesse di stare fermo per tutta la stagione, sarebbe pronto a sfidare la Juve per assicurarsi il possibile erede di Lautaro Martinez o, nel caso in cui l’ argentino dovesse restare, un attaccante più funzionale rispetto ad Alexis Sanchez”.