Il Milan ha messo gli occhi su una delle rivelazioni delle ultime due stagioni di Serie A, il 25enne Mattia Zaccagni del Verona, autore già di 4 gol e 4 assist in campionato e protagonista di una partita straordinaria a San Siro l’ 8 novembre scorso quando fra la squadra di Pioli e quella di Juric arrivò un pareggio per 2-2. Zaccagni, entrato anche nel giro dei convocati di Mancini (non ha esordito a causa di un infortunio), potrebbe fare comodo nella linea dei tre trequartisti del 4-2-3-1 rossonero; il problema, ovviamente, sarà strapparlo al Verona.

In questi giorni i veneti hanno ricevuto un’ offerta di 10 milioni più bonus dal Napoli, club con cui ci sono eccellenti rapporti di mercato, ma la volontà del presidente Setti è di non vendere oggi Zaccagni e aspettare l’ estate, sperando magari in un’ asta. Il Milan per ora non ha messo sul piatto un’ offerta concreta, ma ha manifestato il suo interesse, anche con l’ entourage del giocatore.