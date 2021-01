Tramontana: “Il Napoli ha torto sulla partita di Torino”. Vigliotti lo zittisce.

Filippo Tramontana, giornalista di fede interista, ha parlato a 7 Gold: “De Laurentiis ha sbagliato. Ho la netta sensazione che il Napoli non volesse giocare contro la Juventus. C’è un protocollo da rispettare che è stato firmato da tutti, anche dal presidente dei partenopei. Non capisco perché la società campana abbia preferito fare di testa propria”.

Gianluca Vigliotti ha provato a zittire così il cronista: “Il Napoli si è solo attenuto a quanto disposto da un’autorità superiore come l’ASL. De Laurentiis non ha violato alcun regolamento. Il Genoa, non dimentichiamolo, aveva oltre 20 calciatori positivi al Covid. Cosa sarebbe successo se i calciatori azzurri avessero contagiato quelli della Juventus?”.