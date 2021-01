Il giovane Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli ma in prestito alla Cremonese, potrebbe lasciare quest’ultima considerato il momento di estrema difficoltà che sta vivendo. L’ultima sconfitta con il Chievo ha reso la strada per la salvezza più tortuosa, e allora Gaetano potrebbe cambiare maglia: la SSC Napoli potrebbe mandarlo in prestito al Pordenone. Lo riporta Sportitalia.