Probabili formazioni – Tanti infortunati obbligano Gattuso a fare delle scelte importanti

Il Napoli tornerà in campo allo stadio Diego Armando Maradona domani alle ore 18:00 contro lo Spezia. Dal sito web GianlucadiMarzio.com, il giornalista scrive circa le probabili scelte di Gattuso: “Vincere per rimanere attaccato alla parte alta della classifica, sfruttando anche lo scontro di giornata tra Milan e Juventus. Il Napoli dopo il successo in casa del Cagliari, vuole nuovamente conquistare i 3 punti nel prossimo turno contro lo Spezia. Gli azzurri giocheranno mercoledì pomeriggio alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona contro la squadra di Italiano, che non vince da 8 giornate.

Per la gara Gattuso dovrà fare a meno dell’infortunato Koulibaly, sostituito da Maksimovic. In attacco Osimhen e Mertens sono infortunati, perciò saranno Lozano, Zielinski e Insigne a giocare dietro a Petagna. A centrocampo Fabián Ruiz e Bakayoko, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Demme. Di seguito la probabile formazione del Napoli contro lo Spezia”.

La probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; F. Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.