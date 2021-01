Domani si affronteranno Napoli e Spezia allo Stadio Maradona, ore 18. I liguri sono in grande emergenza: non saranno della partita i tre positivi al Covid, Acampora, Ricci e Bastoni; a questi vanno aggiunti gli infortunati che sono ben sette e gli squalificati Estevez e Chabot. La rosa resta ampia, ma Vincenzo Italiano dovrà fare del suo meglio per fronteggiare la squadra di Gattuso con questo bel numero di assenti. Lo scrive Tuttomercatoweb.