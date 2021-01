Una commissione in Comune di esperti per tutte le attività che si dovranno realizzare per onorare Diego Armando Maradona. Una prima riunione organizzativa è stata indetta per oggi alle 15 nella sala giunta di palazzo San Giacomo. Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli ed Eleonora di Majo alla cultura sono già al lavoro da tempo per allestire le iniziative che sono state messe in cantiere subito dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino.

Con il Napoli, come confermato proprio da Borriello, è in piedi l’ iniziativa del museo all’ interno dello Stadio Maradona: «Anche qui abbiamo in mente di fare un’ inaugurazione dello stadio, quando la pandemia ce lo consentirà, magari con un triangolare tra Boca e Argentinos Juniors. Abbiamo fornito a De Laurentiis tutti gli elementi tecnici, ampliamenti volumetrici all’ interno dello stadio. Il Napoli ci ha chiesto 3.000 metri quadrati e noi possiamo concederli: lo spazio c’ è».