L’angolo del fantallenatore – I consigli per la sedicesima giornata di Serie A

Secondo turno del campionato in questo 2021. Subito un turno infrasettimanale che mette in difficoltà non solo le squadre di Serie A ma anche i fantallenatori! Eccoci oggi con i nostri consigli su chi schierare al fantacalcio con la nostra rubrica “L’angolo del fantallenatore”.

PORTIERI

Meret – Eterno ballottaggio con Ospina che però vede l’italiano favorito per la sfida contro lo Spezia. Alex Meret vuole riscattarsi e il Napoli subisce poco. La porta inviolata è l’obiettivo, da schierare.

Gollini – Atalanta che sfida il Parma in casa. La squadra di Liverani ha molte difficoltà nel segnare, non riescono a dare una mano gli attaccanti. L’Atalanta si sta consolidando e vuole subire il meno possibile. Fiducia a Gollini.

Consigli – Partita insidiosa per il Sassuolo che deve ritrovarsi dopo una brutta batosta contro la Dea. Attenzione, il gol subito potrebbe arrivare, il clean sheet non è assicurato, ma dare fiducia a Consigli è comunque una buona scelta.

DIFENSORI

Stryger Larsen – Il laterale dell’Udinese ha colpito la traversa contro la Juventus, ha molta voglia di fare e di tornare ai livelli degli scorsi anni. Bella partita contro il Bologna dove può sfruttare i problemi difensivi dei rossoblu.

Palomino – Stesso discorso di Gollini: i grossi problemi offensivi del Parma possono premiare la retroguardia dei nerazzurri. Per questo è approvato Josè Palomino.

Zappa – Il Cagliari deve riprendersi dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Ora c’è il Benevento, squadra ostica ma con qualche punto debole: sul lato di Gabriele Zappa mancherà Letizia per infortunio, quindi è consigliato il terzino dei sardi.

Di Lorenzo – La pausa natalizia è quello che serviva al terzino del Napoli, che è tornato a portare bonus e fornire una grande prestazione lo scorso turno. Gli diamo fiducia e lo confermiamo anche contro lo Spezia.

Karsdorp – La fascia destra della Roma è ormai la sua, porta ottimi voti e bonus come nell’ultimo match in cui ha fornito un assist. Ancora fiducia all’olandese contro il Crotone.

CENTROCAMPISTI

Zielinski – Come non confermare il polacco dopo la super doppietta a Cagliari? Luce del Napoli, in questo momento va sempre schierato.

Veretout – Inutile parlare di Jordan Veretout sotto il punto di vista fantacalcistico. Centrocampista impressionante, rigorista e quest’anno è già a quota sette reti, come fosse un attaccante. Contro il Crotone va messo.

Djuricic – Rientrati i problemi con De Zerbi, vuole zittire tutti sul campo ritornando quello di inizio stagione. Partita non facile a Genoa ma il Sassuolo deve tornare alla vittoria.

Pessina – Sta trovando ancora spazio e sta convincendo alle spalle di Duvan Zapata. Pessina è una gran bella sorpresa, uno di quei colpi low cost che poi ti fanno la differenza. Schieratelo.

Nandez – Tornerà sulla trequarti dove sta dando più soddisfazioni, Naithan c’è e contro il Benevento può portare un gran bel voto a casa.

ATTACCANTI

Boga – L’esterno del Sassuolo ha bisogno di ritrovare la via del gol e l’avversario lo consente. Di fronte infatti un Genoa in difficoltà che da poco ha cambiato allenatore e stile di gioco.

Muriel – Gol e spettacolo contro il Sassuolo, ora per Luis Muriel è il momento di inseguire la via del gol e continuare a regalare bonus a partire da questa giornata contro il Parma in estrema difficoltà. Consigliatissimo!

Simeone – Ritornato in campo dopo diverse settimane ora è il momento di tornare a segnare per Simeone. Il Cagliari ha bisogno dei suoi gol e della sua freddezza che tanto bene portò lo scorso anno ai sardi.

Barrow – Dopo diverse prestazioni deludenti ora per Barrow è arrivato il momento di segnare e di riportare in alto il nome del Bologna. A Firenze è mancata la sua fantasia sotto porta, ma contro l’Udinese potrebbe tornare al gol sfidando la difesa di Gobbi.

Sanchez – Con Lukaku fuori dai giochi il posto da titolare contro la Samp sarà di Alexis Sanchez. Il cileno a Marassi contro i doriani lo scorso anno segnò ben 2 gol, con tanto d’espulsione, ma stavolta – si spera – torni con qualche gol che possa aiutare l’Inter nell’importante trasferta ligure che può valere il primo posto.

TOP 11: Meret; Larsen, Zappa, Karsdorp; Zielinski, Veretout, Pessina, Djuricic; Simeone, Muriel, Boga