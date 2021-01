Torna di moda lo scambio che ha caratterizzato l’estate sia azzurra che bianconera: Federico Bernardeschi per Arek Milik. Il Napoli, come qualche mese fa, ha subito rifiutato l’affare. De Laurentiis vuole soldi e chiede almeno 15 milioni per il polacco. Lo riferisce il giornalista Tancredi Palmeri.