Italiano: “Contro il Napoli gara difficile, proveremo a fare la nostra partita”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domani contro il Napoli.



“Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega Saponara che pensiamo possa darci quella personalità, qualità e imprevedibilità che a volte a noi sta mancando. E’ un ragazzo motivato, la prima impressione è stata molto positiva. Si aggrega al gruppo, aspettiamo cresca di condizione e siamo convinti possa darci una grossa mano”.



“Per domani si sa, è una partita difficile contro una big del campionato, preparata in un solo allenamento. Le difficoltà ci saranno, in questo momento dobbiamo battagliare in qualsiasi campo e lo faremo anche domani”..