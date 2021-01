Guidolin: “Zielinski? Uno come lui deve fare dieci gol all’anno”

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato di Piotr Zielinski ai microfoni de Il Mattino:



“Speravo in una sua crescita così. Quando è arrivato da noi ad Udine ho visto un bambino che fin da subito dimostrava di aver capacità importanti per poter diventare un giocatore di livello internazionale. Aveva due piedi che incantavano, e quello è un dono: destro o sinistro non faceva differenza e ora si nota ancora di più perché ha aggiunto una notevole crescita muscolare”.



“Per me è sempre stato un trequartista, un classico numero 10, poi con il tempo ho capito che può interpretare il ruolo di mezz’ala, come ha fatto alla grande sotto la gestione Sarri. E’ un giocatore duttile, ma gli rimprovero sempre una cosa: un centrocampista come lui deve fare 10 gol all’anno, deve provarci di più. Gli auguro di migliorare e crescere ancora, ha le qualità per saltare l’uomo e andare in porta. E’ un giocatore alla De Bruyne, ma deve convincersi delle sue qualità e non essere timido”.