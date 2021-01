Il Napoli ha fatta un sondaggio per Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, ma gli azzurri devono fare i conti anche con il Milan. Per ora pare poco probabile un possibile suo approdo all’ombra del Vesuvio già a gennaio, il club partenopeo sta lavorando per averlo l’estate prossima. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.