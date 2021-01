La Juventus è l’unica squadra realmente interessata a Fernando Llorente. Proprio per questo motivo, il Napoli sembrerebbe aver cambiato idea sul futuro dello spagnolo. In ogni caso, il club partenopeo non lo lascerebbe partire prima della Supercoppa. Al momento il destino dell’attaccante è molto incerto. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.