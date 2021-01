CdM – Koulibaly e Mertens, si punta al ritorno con l’Empoli: le loro condizioni

Napoli, capitolo infortuni. Sembrerà strano, ma Gennaro Gattuso ha potuto disporre della rosa al completo solo nelle prime due giornate di campionato, poi i pezzi si sono persi nel corso dei mesi. Insigne ha saltato quattro partite tra infortunio e squalifica; Zielinski è stato impegnato ad affrontare il Covid per un mese circa; Osimhen fermo da dodici partite e a dicembre si sono fermati anche Mertens e Koulibaly.

Kalidou, come scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, non ci sarà contro Spezia e Udinese. Il difensore migliora ma lo staff medico non lo rischierà. Dopo la trasferta di Udine saranno valutate le sue condizioni. Contro l’Empoli il possibile ritorno per poi essere in forma in vista della Supercoppa. Discorso analogo per Dries Mertens. Oggi torna dal Belgio e si sottoporrà a tampone. Se il risultato sarà negativo, allora nel pomeriggio continuerà il percorso di riabilitazione con test alla caviglia sinistra, terapie e allenamento. Anche per lui si punta al ritorno con l’Empoli.