Sansovini: “Insigne fa delle cose incredibili! Quando c’era la partita…”

Marco Sansovini, ex calciatore dello Spezia, ha parlato a Radio Punto Nuovo per la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, parlando di Lorenzo Insigne, di cui è stato compagno di squadra ai tempi del Pescara:

”A Pescara Insigne ha fatto qualcosa di magnifico, in un sistema perfetto, ma era anche in Serie B. Era ed è un talento così importante che è normale che faccia vedere sempre grandi cose. Verratti, Immobile e Insigne? Insigne e Verratti si vedeva tantissimo che fossero forti. Ciro era forse il meno talentuoso, ma aveva una capacità di far gol impressionante. Per l’attaccante la cosa principale è far gol. Nessuno è capace come Immobile in questo.

Ho visto tante cose incredibili fatte da Insigne. In particolare, quando ci allenavamo, la corsa senza palla. Lo vedevo correre e sembrava che non toccasse per terra. Non arrivi a quei livelli se non hai qualità. Difensivamente e tatticamente è molto bravo. È un uomo squadra dai tempi del Pescara. Era giovane, aveva atteggiamenti da ragazzo ovviamente, ma quando c’era da pensare al campo, non gli si poteva dire nulla. Il gol al Toro è un gol dei suoi.

Pronostico scontato? Lo Spezia è una squadra dura da affrontare. Italiano sa il fatto suo. Sarà una partita non facile per il Napoli, ma credo che i valori alla fine usciranno fuori”.