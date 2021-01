Rai, Venerato: “L’Inter ha mollato la pista Emerson. Gomez è impossibile”

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime di mercato riguardo il Napoli. Le sue parole:

“Emerson al Napoli è in una situazione di stallo, ma c’è comunque una notizia positiva: l’Inter ha mollato la pista dopo i problemi avuti in Cina da Zhang. Per Gomez invece il Napoli non si è mai fatto vivo: da Castel Volturno arrivano voci che per motivi anagrafici ed economici non ci sono possibilità. Llorente-Juve? Poche possibilità”.