L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha risposto anche ad una domanda di mercato nell’intervista post partita di ieri contro l’Udinese:

“Domani aprirà il mercato, con la società ci siamo già confrontati su come agire. In attacco un ricambio potrebbe servirci. Giroud? È una delle opzioni”

Da non dimenticare però le pist Arek Milik, da mesi seguito dai bianconeri e Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e in cerca di una sistemazione, con la Juve interessata.