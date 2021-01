Il Presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di mercoledì tra la sua squadra e quella di Aurelio De Laurentiis.

“Sapevamo sarebbero arrivati dei momenti di difficoltà, l’importante è tornare a esprimere il proprio gioco per riprendersi. Napoli? E’ da settembre che non vediamo l’ora di giocare, vogliamo fare bella figura contro una squadra molto forte e andare via con dei punti”.