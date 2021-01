Longhi: “Il Napoli ha un calendario favorevole, ma chi vuole vincere non lo guarda”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Bruno Longhi, giornalista, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“II Napoli può approfittare del calendario favorevole nelle prossime settimane. Tuttavia, al di là di pronostici e previsioni, quando una squadra è forte non conta nemmeno il calendario e non c’è avversaria che tenga. Il Milan è un esempio: non sta facendo faville ma ha tutte le componenti che funzionano per fare risultato. Milan-Juventus può essere un test per i rossoneri e il Napoli potrà approfittarne. Gattuso-Trapattoni? Si cerca sempre di paragonare ma sono epoche diverse. La gestione è diversa rispetto ad allora, ma oggi è molto più difficile fare l’allenatore. Una volta parlai con Lippi, che all’epoca allenava la Juventus. Mi spiegò che non riusciva a gestire un calciatore che guadagnava come una piccola industria. Gattuso è una persona bellissima, pagava i premi ai ragazzi della Primavera del Milan. Ma non si possono fare paragoni”.