Rider derubato, parla Fares: “La vicenda mi ha colpito, non volevo clamore mediatico”

La raccolta fondi sul portale gofundme.com per il rider derubato ieri a Napoli ha avuto un gran successo, raccogliendo più di 11 mila euro. Protagonista di una grande azione è stato l’esterno della Lazio Mohamed Fares che ha donato 2500 euro.

Lo stesso Fares ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: “Ho visto il video su Instagram tramite un mio amico napoletano, la vicenda mi ha colpito e ho voluto agire in prima persona. Ho trovato il link per donare e ho deciso di fare la mia parte per una persona in difficoltà, era solo questo il mio obiettivo. Non volevo questo clamore mediatico, volevo farlo in forma anonima”.