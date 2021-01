Empoli, Olivieri pensa già al Napoli: “Possiamo vincere”

La settimana prossima ci sarà la sfida tra Napoli ed Empoli, gara valida per la Coppa Italia. Marco Olivieri, giocatore della squadra toscana, in occasione della la vittoria sul Cosenza ha parlato anche della prossima sfida in programma allo Stadio Maradona. Le sue parole:

“Sono contento di aver ritrovato il gol e soprattutto per la vittoria. La nostra forza è che chiunque scenda in campo fa sempre il suo e ora che siamo primi dobbiamo cercare di tenere la vetta. Adesso riposiamo tre giorni poi testa al Napoli, dobbiamo pensare di poter vincere anche contro gli azzurri, solo dopo potremmo concentrarci sulle sfide contro Salernitana e Lecce”.