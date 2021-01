Caso Cavani, i compagni di Nazionale si schierano con lui: “Federazione Inglese riprovevole”

Il “Caso Cavani” non si ferma: dopo l’intervento della Federazione Inglese che ha stoppato e multato l’attaccante ex Napoli per via di un suo post su Instagram, i compagni di Nazionale del Matador si schierano con lui.

Infatti, l’Assocalciatori Uruguyana, in un lungo comunicato, condiviso anche da Godin e Luis Suarez, ha contestato la decisione: “In primo luogo, vogliamo denunciare l’arbitrarietà della Federazione inglese. Lontana dal condannare il razzismo, la English Football Association ha commesso un atto discriminatorio nei confronti della cultura e dello stile di vita del popolo uruguayano. La sanzione rivela una visione prevenuta, dogmatica ed etnocentrica che che consente solo un’interpretazione soggettiva dalla sua conclusione particolare ed escludente, per quanto imperfetta possa essere”.

Continuando, l’AFU chiede la revocazione della sanzione inflitta a Cavani.