Bagni: “Cagliari-Napoli a senso unico, ora servono punti. Mercato? Ecco cosa farei”

L’ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match di ieri e del calciomercato che attende il Napoli.

“Cagliari-Napoli? La partita è stata a senso unico, Zielinski devastante quando si inserisce. Il Cagliari non ha giocato bene ma non c’è stata storia. Ora c’è bisogno di 6 punti con Spezia e Udinese per poter accorciare la classifica. Scudetto? Serve la squadra vista ieri, non quella contro la Lazio”.

“Mercato? Io non farei niente, magari un’operazione simile a quella di Bakayoko per Emerson Palmieri che mi piace molto”.