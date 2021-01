Alvino: “Osimhen sarà multato, ma cifre assurde”

Carlo Alvino, ha rilasciato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” delle dichiarazioni, soffermandosi sul caso Osimhen: “Il calciatore al momento non è stato multato, il club ha interesse solo per la salute del nigeriano. Una volta guarito dal covid, verrà multato. Le cifre riportate fino ad oggi sono inimmaginabili. All’interno dello spogliatoio c’è un’altra specie di regolamento non scritto, magari a dire anche ‘stasera andiamo a mangiare tutti quanti, tocca a te'”.

L’attaccante ex Lille è risultato positivo al Covid, e le immagini della sua festa di compleanno hanno fatto parecchio discutere. Al momento il suo recupero è in standby e rischia di tornare non prima di febbraio.