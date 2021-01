Alvino: “Mercato Napoli? Giuntoli ha ricevuto questa dritta da ADL”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedi, in onda su canale 8:

“Quello del Napoli sarà soprattutto un mercato in uscita. Giuntoli ha ricevuto da De Laurentiis questa dritta, di piazzare quelli che sono gli esuberi in attacco. So che magari per i tifosi non è una bella notizia, visto che sperano sempre che arrivi qualcuno, ma al momento la situazione è questa. C’è una piccola porticina aperta, per il mercato in entrata, ma il vero fulcro saranno soprattutto le partenze”.