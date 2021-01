SSC Napoli, in edicola il calendario ufficiale del 2021

Anche quest’anno torna il calendario più esclusivo del panorama calcistico per i veri appassionati azzurri. I calciatori del Napoli 365 giorni a casa tua per un’edizione ispirata al desiderio di ripartenza e all’ottimismo dopo un anno controverso che ci ha visto impegnati a lottare verso un futuro più radioso. L’anno più atteso di sempre sta per cominciare, coloralo d’azzurro col Calendario SSC Napoli 2021. In edicola dal 22 dicembre con il Corriere dello Sport-Stadio. Lo riporta il sito ufficiale.