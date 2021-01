Sul proprio profilo Twitter la Uefa ha voluto celebrare la vittoria del Napoli sul campo del Cagliari. Il modo migliore per iniziare questo 2021 con 3 punti in tasca e 4 gol seganti. Per Gattuso quindi un po’ di serenità dopo un periodo complesso, con i risultati che tardavano ad arrivare. Gli azzurri quindi possono tornare con il sorriso in città e pensare già alla prossima partita contro lo Spezia in programma il prossimo martedì. Qui il tweet dell’Uefa: