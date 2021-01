La Juventus vince per 4-1 il posticipo della 15esima giornata di A contro l’Udinese. Dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio per un gol, quello di Ronaldo, nel secondo tempo i bianconeri dilagano grazie ai gol di Ronaldo che firma la doppietta, Chiesa e in chiusura di match il gol di Dybala. Per i bianconeri dell’Udinese il gol della bandiera è di Zeegelaar. Bianconeri quinti a 27 punti alle spalle del Napoli quarto.