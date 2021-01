Ciro Venerato, esperto di mercato, è intervenuto alla trasmissione ‘La Domenica Sportiva’ per parlare del mercato della Juve: “Il mercato degli attaccanti centrali per ora è bloccato a causa del bilancio danneggiato dal Covid. Bisogna puntare sui parametri 0 come Pavoletti, Pellè e Llorente. Lo spagnolo è il preferito di Pirlo tra i tre, bisogna convincere De Laurentiis però. Giroud costa troppo, anche se lui approderebbe con piacere alla Juventus”.