Lozano da record – Eguaglia una leggenda del calcio messicano

E’ la stagione di Hirving Lozano. Le prestazioni ma soprattutto le giocane ne stanno segnando positivamente l’annata, oscurando quella triste e negativa dello scorso. Il Chucky infatti ha inaugurato il 2021 sul campo bruciando un record, non da poco. Infatti il suo gol a Cagliari è stato il 53esimo gol in Europa, eguagliando la leggenda del calcio messicano Hugo Sanchez. Ai tempi del Real anche lui riuscì a segnare 53 gol in Europa a soli 25 anni. Ora per Lozano un nuovo obiettivo, si tratta dei 59 gol segnati a 25 anni dal Chicharito Hernandez.