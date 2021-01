L’Inter supera il Crotone, per 6-2 a San Siro, mettendosi temporaneamente in testa alla classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con Zanellato, successivamente i nerazzurri ribaltano il risultato grazie a Martinez e una sfortunata autorete, nel finale di parziale, il Crotone pareggia nuovamente, trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa, decidono il match due reti di Martinez, Hakimi e Lukaku.