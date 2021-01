Gazzetta – Osimhen ha provato a spiegare cosa è successo in Nigeria: la reazione di ADL

Clamoroso retroscena della Gazzetta dello Sport che rivela di un possibile confronto fra la società e Osimhen riguardante proprio il festino che ha reso protagonista il 9 azzurro. Stando a quanto raccontato sulla Rosea, il nigeriano pare essersi scusato con la società ma ha anche raccontato la sua versione dei fatti. Infatti la festa era una sorpresa per il ragazzo, della quale lui non era a conoscenza e che, come si vede nei video girati sui social, era anche visibilmente imbarazzato. Tutto ciò non è affatto andato bene ad ADL, che ha accettato le scuse, ma non ha accettato l’irresponsabilità del ragazzo che era in mezzo a tantissime persone senza una mascherina. Un segnale negativo che danneggia anche l’immagine del calcio Napoli, che soprattutto nel periodo di Lockdown non ha mai infranto le regole.