Conferenza, Di Francesco: “Sono arrabbiato, abbiamo affrontato il miglior Napoli dell’anno”

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa nel post partita.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è stato superiore. Eravamo riusciti a rientrare in partita, però non siamo riusciti a difendere bene. Abbiamo tante assenze e questo ci penalizza. L’espulsione? Non deve essere una scusa. Abbiamo preso Nainggolan per maggiore personalità. Rischio esonero? Non mi piace questa domanda. Sono arrabbiato, penso si percepisca. Abbiamo affrontato il miglior Napoli dell’anno”.