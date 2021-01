Rai – C’è una cosa che De Laurentiis non perdonerà mai a Milik

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, per parlare della situazione di Milik. Le sue parole:

“Milik vorrebbe andare a Madrid, il Marsiglia non è in cima alle sue preferenze. Se la Polonia gli garantisse un posto agli Europei dopo un anno di tribuna, l’attaccante valuterebbe anche le offerte di Juve, Milan e Inter e Roma per giugno. I club prendendolo a zero farebbero follie per lui. Smentisco le voci su un possibile reintegro in rosa. De Laurentiis non gli perdonerà l’essersi accordato con la Juve nonostante il rinnovo proposto quando era infortunato”.