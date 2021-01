L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la quindicesima giornata di Serie A

Il nuovo anno ha già spalancato le sue porte, domani la prima del 2021 in Serie A e, quindi, di fantacalcio. Anche per questa quattordicesima giornata torna la nostra rubrica “L’angolo del fantallenatore”, dove vi consigliamo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, dai quali poi andremo a comporre una nostra Top 11. Allacciate le cinture e partiamo:

PORTIERI

Ospina – Il ballottaggio in casa Napoli, anche nel 2021, resta sempre più un in incognita. Gattuso dovrà scegliere fra Ospina e Meret, il colombiano in questo momento sembra avanti nel ballottaggio a discapito dell’ex SPAL, che potrebbe avere una chance nel match dell’epifania contro La Spezia. Occhio però ad un possibile -1 data la spinta offensiva dei sardi e l’assenza in difesa di un pilastro come Koulibaly.

Dragowski – Il portiere della Fiorentina, autore di un’ottima prestazione prestazione a Torino, regalando grandi parate per l’ultima de 2020, può essere la scelta giusta questa giornata. Contro il Bologna, l’importante sarà chiudere lo specchio e non consentire reti a Palacio e compagni per conquistare il quarto clean sheet stagionale e il primo quest’anno. Dalle sue mani quindi passa la nuova solidità della Fiorentina che con Prandelli ha ritrovato linfa nuova.

Silvestri – Il portiere del Verona è una certezza in questa prima giornata del 2021. Il primo impegno sarà contro La Spezia, partita non complicatissima per Silvestri ma che nasconde qualche insidia; una ha anche un nome: N’zola. I voti però, oscurano sempre i malus del portiere che la sufficienza piena la porta sempre in cassa.

DIFENSORI

Smalling – Difensore sempre pericoloso anche nelle aree avversarie, Chris Smalling torna finalmente al meglio dopo un periodo d’assenza ha voglia di riscatto. Questa giornata però arriva un cliente ostico, Fabio Quagliarella, ma potrebbe uscirne vincitore con la sua fisicità e la voglia di rivalsa.

Young – Col Crotone può essere davvero il suo momento, per dimostrare ad Antonio Conte di meritare al 100% il posto da titolare. Sulla carta una partita dove può fare molto bene, come voto, ma anche in chiave bonus. Dopo i 4 gol della passata stagione, adesso è ancora a secco e ha voglia di gonfiare la reta. Occhio alle sue falcate e agli assist per Lukaku e Lautaro Martinez.

Bruno Alves – Difensore di grande fisicità, bravo nel difendere e nell’offendere, Bruno Alves può essere la grande opportunità questa giornata per voi Fantallenatori. Di fronte un Torino devastato dai risultati e dalle prestazioni non proprio convincenti, mancando di personalità ma soprattutto intensità, e ne approfitteranno i crociati.

Milenkovic – Il lavoro di Prandelli finalmente da stando i suoi frutti, finalmente anche dal punto di vista difensivo il lavoro di queste settimane si sta facendo notare e il merito è anche di Milenkovic. Difensore sempre sul pezzo, riesce ad essere pericoloso anche in area di rigore senza toccare il pallone, ma quando lo fa è bonus assicurato.

Dalot – Con l’assenza di Theo Hernandez sarà lui a ricoprire l’out di sinistra. Pioli si affiderà a lui per ostacolare il tridente di qualità del Benevento orchestrato da Pippo Inzaghi. Potrebbe essere l’arma in più questa giornata.

CENTROCAMPISTI

Pellegrini – Il centrocampista della Roma, data l’assenza di Pedro, sarà schierato come trequartista al fianco dell’armeno Mkhitharyan ed alle spalle di Dzeko. In quella posizione, l’ex Sassuolo, ha già dimostrato di saper essere molto pericoloso in occasione del match col Bologna. Può ripetersi in casa contro la Samp, una partita decisamente alla portata degli uomini di Fonseca: consigliatissimo.

Veloso – Il capitano del Verona è uno specialista dei calci piazzati! Per questo motivo è davvero consigliato in una partita, quella con lo Spezia, molto fisica tra due squadre che fanno della solidità difensiva l’arma vincente. L’asso portoghese potrebbe essere l’uomo in più degli scaligeri dato che, come già detto, batte punizioni, angoli e rigori.

Brahim Diaz – Il talento scuola Real Madrid torna dal primo minuto in un match che promette davvero tanto spettacolo. Col Benevento tutte le squadre di Serie A hanno sofferto, la squadra di Pippo Inzaghi sa sfruttare benissimo le incursioni degli attaccanti e le caratteristiche offensive dei suoi calciatori ma lascia un po’ a desiderare dal punto di vista difensivo. Motivo per il quale può essere l’occasione giusta per lo spagnolo di farsi notare da Stefano Pioli.

Kucka – Il Parma sfida un Torino ultimo in classifica, entrambe sono a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e per questo sarà una gara molto equilibrata. La potrebbe risolvere Juraj Kucka, vera e propria stella di questa squadra dato il brutto campionato disputato fino ad adesso dagli attaccanti crociati. Ricordiamo anche che “Kuco” tira i calci di rigore, un motivo in più per schierarlo.

Castrovilli – Il numero dieci della Fiorentina, tra pochi alti e molti bassi, non ha convinto i fantallenatori fino a questo momento. La Fiorentina vive un periodo davvero preoccupante ma la straripante vittoria in casa della Juventus potrebbe aver dato vita nuova alla squadra di Cesare Prandelli. Con il Bologna partita dura ma non impossibile, contro una delle difese più battute del campionato può arrivare il cambio di marcia da parte di Gaetano Castrovilli!

ATTACCANTI

Morata – La Juventus ospita l’Udinese e, in coppia con Ronaldo, ci sarà con molta probabilità Alvaro Morata. Lo spagnolo è in vantaggio su Dybala che ancora non da certezze. Può fare male, schieratelo.

Rebic – Il peso dell’attacco rossonero, privato ancora di Ibrahimovic, ricade ancora sul serbo. A Benevento c’è l’obbligo di vincere e di fare bene, Rebic deve lasciare il segno.

Ilicic – La Dea ospita in casa il Sassuolo: gran bella partita dove i nerazzurri devono dimostrare continuità. Josip Ilicic è avanti su Muriel, sta tornando quello di prima e queste sono le partite in cui si esalta.

Cornelius – Liverani, in conferenza stampa, si è lamentato dei pochi gol arrivati dagli attaccanti: né Inglese né Cornelius stanno lasciando il segno, principalmente per problemi fisici. Contro il Torino il “gigante buono” sarà titolare e vuole tornare al gol.

Petagna – Cagliari con molti infortunati: in difesa mancano Godin e Klavan. Può farsi così spazio Andrea Petagna, che con la sua fisicità ha intenzione di sbaragliare la difesa dei sardi. Può portare bonus, non abbiate paura di schierarlo.

TOP 11

Silvestri; Young, Dalot, Milenkovic; Castrovilli, Brahim Diaz, Veloso, Pellegrini; Ilicic, Morata, Rebic.