Di Francesco: “Con il Napoli dobbiamo avere continuità e non subire gol ingenui”

Alla vigilia di Cagliari-Napoli ha parlato il tecnico dei rossoblù Eusebio Di Francesco. Le sue parole sulla squadra azzurra durante la conferenza stampa:

“Come affronteremo il Napoli? Al di là del modulo sarà l’atteggiamento a fare la differenza. Torneremo a 4, ma la decisione definitiva la prenderò stanotte. Il Napoli è una squadra forte che ambisce ad arrivare tra le prime, è aggressiva. Dovremo essere bravi a sfruttare la nostra qualità, come abbiamo saputo fare anche a Roma. Abbiamo bisogno di continuità durante la partita, dal punto di vista fisico e mentale”.

“Cosa mi aspetto domani? Abbiamo peccato di continuità nelle scorse partite, ma contro le grandi abbiamo avuto anche dei momenti dominanti. È normale che Roma, Inter e altre squadre possano tenerti nella propria metà campo, ma abbiamo fatto molto bene in alcuni spezzoni di partita. Dobbiamo avere un impatto migliore sulla gara rispetto all’ultimo periodo. Domani vorrei che partissimo forte, ma ci sono anche gli avversari. Vorrei non subire gol con ingenuità, maggiore attenzione in determinati momenti della gara per non ripetere i gol presi con Inter e Roma quando eravamo in una buona fase di gioco”