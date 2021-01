Comincia male il nuovo anno per Victor Osimhen, rientrato a Napoli e risultato positivo al Covid-19. A seguito dei festeggiamenti del suo compleanno in Nigeria, con una festa senza mascherine e distanziamento, l’attaccante ha di fatto contratto il virus. Secondo quanto riportato da scorenigeria.com il Napoli non l’ha presa bene e ha multato il giocatore con circa 250.000 euro.