CdS – Milik, in testa l’OM ma c’è anche l’Atletico Madrid: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione Milik in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il polacco sarebbe cercato da molte squadre e per adesso in pole c’è l’Olympique Marsiglia: “Milik può dare una svolta alla propria esistenza, e scrollarsi anche la noia e l’apatia da dentro: dalla Francia chiamano, gli offrono una possibilità in un top club – l’Olympique Marsiglia – che ha seriamente bisogno di un centravanti e che dunque gli consentirebbe di rimettersi in gioco e di ritrovare il clima delle perduto. E’ un’operazione «fattibile», perché la volontà dell’OM prevede una valutazione accettabile, assai prossima ai dieci milioni di euro e da integrare (eventualmente) con immancabili bonus: ma non c’è troppo tempo da perdere, né riflessioni prolungate in cui smarrirsi. Il Napoli ha ricevuto una serie di sollecitazioni ma quella del Marsiglia è la più invitante, per tutti, e Milik deve decidersi: prendere o lasciare, con il pericolo concreto che voli via anche gennaio e che la sua condizione di «emarginato» diventi definitiva, fino al prossimo giugno, quando gli scadrà il contratto. La prima opzione, quella dell’Atletico Madrid, è rimasta impigliata nelle riflessioni degli spagnoli. La prima off erta, cinque milioni di euro, è rimasta lì, inevasa, perché il Napoli non intende svendere, men che meno regalare, il centravanti polacco, con il quale il contenzioso va avanti da tempo e non accenna ad «ammorbidirsi»”