CdM – Osimhen positivo al Coronavirus: Nelle prossime ore la reazione del Napoli!

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla situazione CoronaVirus in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, ieri Victor Osimhen è risultato positivo al Covid. Il calciatore, come si può vedere dalle immagini, ha festeggiato nelle festività natalizie il suo compleanno, con troppi invitati, senza le più basilari regole del distanziamento sociale. Il calciatore, secondo il quotidiano, sarà multato per violazione delle regole sanitarie e del protocollo del club. Anche Gattuso, appena potrà, si farà sentire con il calciatore per una ramanzina.