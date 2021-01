L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla situazione Milik in casa Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, il polacco avrebbe accettato le nuove richieste dell’Atletico Madrid. Il polacco, come riportato dal quotidiano, ha accettato l’offerta di 4 milioni a stagione, a partire da giugno. Una condizione sfavorevole per il polacco che così non potrebbe giocare gli europei, anche se è convinto della fiducia della nazionale e spera in un’ipotetica convocazione.