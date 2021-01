Alvino: “Osimhen ha sbagliato ma evitiamo un accanimento nei suoi confronti”

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, per parlare del caso Osimhen. Le sue parole:

“Voglio fare una premessa: il ragazzo ha sbagliato. Non sto però alle polemiche e all’imbarbarimento social. Ho visto e letto un accanimento, come se Osimhen fosse diventato un serial killer da mandare all’ergastolo. Non voglio creare attenuanti, ma questo ragazzo non era in un locale a luci rosse o in un night club. Stava festeggiando il suo compleanno, era una festa a sorpresa e lui non sapeva nulla. Caliamoci per un momento nella mentalità di un popolo nigeriano, che ama festeggiare con queste famiglie numerosissime: non ci trovo nulla di strano. Osimhen era anche imbarazzato, si vede dal video. Inoltre mi sono informato: i soldi da lanciare è un gesto di fortuna nigeriano. Per me conta solo la salute del calciatore. Chi di noi a 20 anni non ha fatto errori?”.