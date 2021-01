Peggiori acquisti azzurri dell’ultimo decennio, al primo posto…

La classifica dei 5 peggiori acquisti fatti nell’ultimo decennio dalla SSC Napoli. Questa speciale top 5 verrà divisa e presentata in 5 giorni durante le vacanze natalizie.

Siamo arrivati alla fine di questa breve rubrica. A completare la classifica al primo posto (sopra Pavoletti, Michu, Vargas e Valdifiori) c’è un giocatore che anche i più piccoli possono ricordare: Simone Verdi.

Arrivato a Napoli durante il mercato estivo del 2018 per 25 milioni, il nuovo numero 9 azzurro non trova subito spazio. Tuttavia, realizza il suo primo gol il 23 settembre nella gara di campionato contro il Torino. L’attaccante è anche sfortunato: a metà ottobre subisce un infortunio che lo tiene lontano dal campo per due mesi. Da questo momento, anche quando torna a disposizione, fatica ad inserirsi nei meccanismi della squadra di Ancelotti. Ritrova il gol (su rigore) solo a febbraio contro la Sampdoria. Seguono prestazione di basso livello, dovute anche al morale del giocatore che non riesce ad esprimersi come vorrebbe nelle poche occasioni che ha. A fine stagione conta 24 gare totali (la maggior parte da subentrato) e 4 reti.

Allo scadere della sessione estiva di calciomercato del 2019, dopo l’acquisto di Lozano, De Laurentiis cede Verdi al Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Le cifre si aggirano attorno ai 23 milioni totali. Possiamo ammettere che venderlo a questo prezzo dopo la pessima stagione è stato un affare.

Il suo rifiuto di trasferirsi a Napoli nel gennaio 2018, quando i partenopei lottavano per lo scudetto, avrà pesato? Sarebbe stato utile alla causa di Maurizio Sarri? Avrebbe avuto un approccio diverso con la maglia azzurra? Chissà, sono domande che ci poniamo ma a cui non abbiamo la necessità di rispondere. Quel che è certo è che è stata un’eresia proporlo per il post-Callejon.

Top 5 peggiori acquisti azzurri: