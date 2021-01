2020 – I TRE AVVENIMENTI POSITIVI PER NAPOLI E PER IL NAPOLI – Al primo posto

Volge al termine il nostro speciale percorso nei momenti che hanno segnato l’anno del Napoli. Quest’oggi, dopo aver parlato dell’arrivo di Gattuso, del rinnovo di Dries Mertens e la permanenza di Koulibaly, ecco che andremo a rivivere il momento più bello dell’anno azzurro. In particolare, al primo posto troviamo la vittoria della Coppa Italia.

È il 17 giugno 2020, il Napoli affronta la rivale per eccellenza, la Juventus, all’Olimpico di Roma senza tifosi. Match valido per la finale di Coppa Italia. Da una parte Maurizio Sarri, ex allenatore dei partenopei, dall’altra Gennaro Gattuso. Il primo tempo non regala grandi emozioni. I bianconeri trovano qualche spazio in più, ma gli azzurri si fanno trovare sempre attenti e riescono a creare anche le occasioni migliori per sbloccare il risultato. Ma la prima frazione di gara si chiude a reti inviolate.

Al rientro in campo il Napoli spinge di più, aiutato anche dagli ingressi di Politano e Milik. Ma l’occasione più clamorosa arriva allo scadere. Al 92esimo su angolo dalla sinistra, Buffon colpisce con i guantoni un colpo di testa di Maksimovic, sulla ribattuta arriva Elmas ed il pallone schizza sul palo. Si va ai rigori. Meret para il tiro di Dybala e Danilo calcia in alto. Bonucci e Ramsey trovano la rete, ma a poco servono. Infatti, il Napoli va a segno con Insigne, Politano, Maksimovic e Milik e si porta a casa il trofeo.

Una grande gioia per tutti i tifosi partenopei dopo una stagione non semplice. Grande gioia anche per Gattuso, che mette in bacheca il suo primo trofeo da allenatore.