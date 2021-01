MN Awards – Il gol più bello del 2020

Eccoci con l’ultimo appuntamento dei nostri MN Awards: dopo aver premiato il miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, giovane e allenatore, ora è il momento del miglior gol del 2020.

Secondo il nostro punto di vista, ci sono stati tanti gol oggettivamente belli nell’anno appena concluso, ma questo li batte tutti per una serie di fattori che andremo ad analizzare tra poco.

Il vincitore

Vince il premio come miglior gol del 2020… Heung-Min Son del Tottenham!

C’è da fare una precisazione: la rete del coreano è stata realizzata il 7 dicembre 2019, prima quindi dell’inizio del 2020. Essendo però prese in considerazione anche le reti della stagione 2019/20, abbiamo deciso di premiarlo ugualmente.

Nel video qui in alto, c’è il gol dell’attaccante coreano degli Spurs contro il Burnley, una vera e propria perla calcistica più unica che rara. Un’azione che parte da un’area fino ad arrivare a quella opposta grazie all’estrema intelligenza e potenza del numero 7.

Come detto in precedenza, ci sono stati molti gol belli nel 2020. I candidati al premio di Puskas Award – vinto poi proprio dalla rete di Son – erano tutti meritevoli di un posto nella classifica: ma tra, ad esempio, una rete realizzata al volo da fuori area e questa incredibile cavalcata, ce ne passa.

“Il gol più bello della mia carriera”, dirà il coreano in seguito: non è da tutti, infatti, una cavalcata del genere, percorrendo più di 70 metri palla al piede, in Premier League, saltando una squadra intera.

Per concludere, ecco un’analisi molto attenta e dettagliata del gol realizzata da Jamie Carragher con la realtà virtuale.

Con questo appuntamento terminano gli MN Awards: grazie a tutti dell’attenzione posta in questo nostro viaggio tra i protagonisti del 2020.