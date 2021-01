I migliori acquisti azzurri del 2020: Al primo posto…

Buone feste a tutti, in questi giorni analizzeremo i migliori acquisti del Napoli in questo brutto anno, in cui il calciomercato si è svolto con il campionato in corso.

Al primo posto della top 5 dei migliori acquisti azzurri del 2020 troviamo…Diego Demme! L’italo-tedesco arrivato a gennaio dal Lipsia per la cifra di 10 milioni è stato il migliore in quest’anno difficile. Diego, chiamato così in onore di Diego Armando Maradona da suo padre calabrese e tifoso del Napoli, ha subito lasciato la squadra tedesca, di cui era capitano e che in quel momento al primo posto, per sollevare un Napoli in brutte acque. Il centrocampista lotta su ogni pallone e nella scorsa stagione in 15 presenze, 904 minuti totali, ha totalizzato una rete importantissima contro la Sampdoria. Nella scorsa stagione, in maglia azzurra, ha intercettato 8 palloni e ne ha recuperati 55. Ha vinto 35 contrasti perdendone però 60 per il suo fisico troppo debole. Un vero cecchino invece con i piedi con 716 passaggi riusciti su 755 con la media del 92.4%. In questa stagione con l’arrivo di Bakayoko il centrocampista ha trovato meno spazio ma in 8 presenze, 430 minuti giocati, ha realizzato una rete, contro il Crotone. In fase difensiva, sempre insuperabile, con 29 contrasti vinti e 24 persi. Diego ha intercettato 5 palloni e ne ha recuperati 24. Con 400 passaggi riusciti su 426 ha la media del 93.9%. Di Diego però si apprezza il suo amore verso la maglia tramandato dal padre che ha dovuto lasciare la sua terra natia. Avanti Diego, continua così, perché sei l’idolo di chi purtroppo non può ritornare nell’amata Partenope!

Finisce così questa top 5 molto avvincente, vi ringrazio per aver speso una piccola parte in queste letture. Sperando di poter tornare ad abbracciarsi allo stadio…BUON ANNO A TUTTI!