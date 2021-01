I goal più belli del 2020 – Al primo posto…

E’ giunto il momento di premiare il goal più bello realizzato dal Napoli nel 2020. Al primo posto della TOP 5 stilata dalla redazione di MondoNapoli troviamo una rete messa a segno dall’uomo simbolo della squadra azzurra, il capitano, Lorenzo Insigne. Non è stato facile decidere quale dei tanti goal spettacolari realizzati quest’anno dal numero 24 fosse degno di questo premio: c’era la rete di sinistro contro il Benevento, il gran destro a giro di Crotone, ma il più bello risale anche stavolta alla scorsa stagione.

E’ il 5 luglio quando il Napoli, che ha quasi matematicamente perso le speranze di un posto Champions, affronta la Roma di Fonseca al San Paolo. Dopo un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, nella ripresa arriva prima il vantaggio azzurro di Callejon poi il pareggio giallorosso con Mkhitaryan.

Al minuto 82, con il risultato ancora in parità, dopo un cross di Mertens ribattuto la sfera arriva sui piedi di Insigne, in posizione molto defilata. Con un solo controllo il capitano se la porta avanti, fino al vertice dell’area di rigore. Da lì lascia partire un arcobaleno imparabile, di una bellezza visiva unica. Potenza, precisione, effetto, qualità: solo così si può riassumere la traiettoria magica disegnata dal capitano; un pezzo del repertorio, se vogliamo, ma va detto anche che quella non è la sua mattonella abituale…