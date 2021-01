Acquisti mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della top 5 degli acquisti mancati del Napoli durante l’ultimo anno.

Dopo Gabriel, Under, Veretout e Boga oggi ricostruiremo la trattativa che stava per portare Sergio Reguilòn in maglia azzurra.

Il terzino l’anno scorso di proprietà del Real Madrid, in prestito al Siviglia, ha disputato una grande stagione, arrivando a vincere l’Europa League in finale contro l’Inter e qualificandosi in Champions con la squadra basca.

Finito il prestito secco, Il Real Madrid decise di non puntare su di lui avendo in rosa terzini come Mendy, Marcelo e Nacho Fenandez; il Napoli riuscì ad inserirsi nella trattativa formulando un’offerta di un prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 25 mln di euro. Florentino Perez(cosi come per James L’anno prima) rifiutò in quanto voleva assolutamente vendere il giocatore a titolo definitivo. Il Napoli prima di poter muoversi in questo senso aspettava un’eventuale cessione di Fouzi Ghoulam che non è mai arrivata e dopo una situazione di stallo si è definitivamente inserito il Tottenham che con un’offerta pari a 27 milioni di sterline è riuscito ad acquistare le prestazioni sportive del terzino spagnolo.

Con il senno di poi, vedendo l’andamento della stagione, sarebbe stato un acquisto estremamente funzionale visti i problemi che sta attraversando il Napoli sulla fascia sinistra con un Ghoulam mai al top e con Mario Rui dall’andamento altalenante. Vediamo se il Napoli si muoverà in questo senso a Gennaio ma questa resta la più grande occasione persa nell’ultima sessione di mercato.