Peggiori acquisti azzurri dell’ultimo decennio, al secondo posto…

La classifica dei 5 peggiori acquisti fatti nell’ultimo decennio dalla SSC Napoli. Questa speciale top 5 verrà divisa e presentata in 5 giorni durante le vacanze natalizie.

Il secondo classificato è Leonardo Pavoletti (ricordiamo le scelte delle scorse volte: abbiamo posizionato Michu, Vargas e Valdifiori nelle ultime tre posizioni). Nel gennaio del 2017, un Napoli orfano di Higuain e privato dell’infortunato Milik, corre sul mercato in cerca di una punta. Il prescelto è l’attaccante del Genoa, reduce da due stagioni in rossoblù dove conta 25 reti in 46 presenze. Così, dopo aver messo sul mercato Manolo Gabbiadini, De Laurentiis spende 18 milioni per portare Pavoletti all’ombra del Vesuvio.

Destino o coincidenza, a ostacolare il nuovo numero 32 azzurro non sono solo i disturbi fisici che si porta da Genova ma anche la consacrazione di Dries Mertens come falso nueve. Mettiamoci nei panni di Maurizio Sarri: come fai a non schierare un giocatore che solo nel mese di dicembre ha segnato 8 gol di cui una tripletta e un poker? L’ex Genoa si accomoda così in panchina. Quando però viene chiamato in causa non riesce a farsi trovare pronto. Nelle poche gare giocate in maglia azzurra sembra un pesce fuor d’acqua: è chiaro che lo stile di gioco del tecnico toscano non combacia con il suo. Conclude la stagione con 10 presenze totali e gonfiando la rete per ben 0 volte. In estate viene ceduto in prestito (con obbligo di riscatto a 10 milioni) al Cagliari.

Mertens e il recente infortunio al ginocchio potrebbero averlo frenato, ma di una cosa siamo sicuri: i tifosi napoletani potranno dire di aver avuto in squadra Pavoletti, ma non Pavogol.

