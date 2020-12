Peggior calciatore del Napoli nel 2020, al secondo posto…

Bentornati nella nostra rubrica “il peggior calciatore del Napoli nel 2020”

Oggi vi sveliamo il calciatore in seconda posizione: è Arek Milik, fuori rosa e sul piede d’addio.

Arrivato nell’estate 2016 come sostituto di Gonzalo Higuaín, il polacco è quasi stato più fuori che dentro dal campo: due crociati rotti e stagione in corso da fuori rosa, a causa degli “screzi” con la società per aver respinto due proposte di trasferimento la scorsa sessione di mercato.

Unico squillo di tromba per il polacco in questo 2020 in maglia azzurra è l’aver siglato il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, che è valsa il sesto titolo della competizione nella storia per il Napoli.

In Champions League invece un buon quarto d’ora da protagonista al Camp Nou, dove subentró a Callejon e firmó, in fuorigioco, la rete della speranza del 3-2 poi annullata.

Nelle altre partite poche emozioni, nè eventi da evidenziare per l’attaccante polacco, il quale spera in una buona offerta nell’imminente mercato invernale per andare a giocare altrove e sperare di guadagnare la qualificazione al prossimo Europeo, o altrimenti sarà destinato alla panchina rischiando anche il posto in nazionale.

Per scoprire chi ci sarà sul gradino più alto del podio vi basterà aspettare domani, alle ore 15, per l’ultimo episodio.