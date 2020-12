MN Awards – Il miglior centrocampista del 2020

Eccoci con un altro appuntamento degli MN Awards, rubrica dove premieremo i giocatori che più hanno lasciato il segno negli ultimi 12 mesi.

Oggi è il momento di premiare il miglior centrocampista del 2020 e, anche se il giocatore scelto – statisticamente parlando – non è stato il migliore, abbiamo deciso di premiarlo lo stesso per via della sua fondamentale importanza all’interno di un sistema di gioco, aspetto spesso sottovalutato per i centrocampisti.

Il vincitore

Vince l’MN Award come miglior centrocampista del 2020… Thiago Alcantara!

Il centrocampista adesso in forza al Liverpool ha dimostrato – ancora una volta – tutta la sua infinita classe nel triplete conquistato con il Bayern Monaco. Come scritto in precedenza, Thiago non è stato il migliore statisticamente parlando: ad esempio, Kevin De Bruyne o – soprattutto – Bruno Fernandes hanno anch’essi avuto una grandissima annata, ricca di assist e gol.

Ma lo spagnolo, molto spesso lasciato da parte, ha lasciato un segno troppo importante per non essere menzionato. Flick non ha quasi mai fatto a meno di lui, è stato costretto solamente quando lo spagnolo era alle prese con un infortunio, uno dei suoi pochi difetti.

Nonostante i soli 3 gol e 2 assist complessivi nella stagione 2019/20, Thiago ha avuto nella Bundesliga il 90.5% di precisione passaggi, nella Champions League il 91% e con il Liverpool è al 91.3%. Proprio con la squadra inglese ha segnato un record all’esordio: il maggior numero di passaggi completati in 45 minuti, ben 75.

E’ irrisoria la cifra spesa dal Liverpool per portarsi a casa un vero e proprio mago del centrocampo: 30 milioni di euro.

Il nostro viaggio nei MN Awards continua domani con due appuntamenti: ore 14 per premiare il miglior attaccante del 2020 e ore 21 per il gol più bello!